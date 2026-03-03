Азербайджанская нефть выросла в цене
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,85 доллара США, или 9,4% и составила 79,60 доллара США.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,69 доллара США или 9,5%, и составила 76,79 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 6,94 доллара США или 18,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 44,25 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,88 доллара США или 9,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 77,82 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
