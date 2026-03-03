Иран считает базы США на Ближнем Востоке законными целями

Военные базы США на Ближнем Востоке, откуда не наносятся удары по территории Исламской Республики, также считаются законными целями для иранских вооруженных сил.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

Он подчеркнул: "Даже если некоторые американские базы не используются против нас, они все равно являются нашими законными целями. В данном случае мы имеем дело не с соседними странами, а с американскими солдатами, дислоцированными в этих странах".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.