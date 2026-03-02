Рекордная температура зафиксирована в Баку

В феврале 2026 года в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха в течение 24 дней превышала климатическую норму (на 0-15 градусов), в 3 дня была ниже нормы (на 0-4 градуса), и лишь 1 день соответствовала норме.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, средняя месячная температура составила 8 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы.

Он отметил, что максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове в феврале была зафиксирована 14 февраля и составила 26 градусов тепла, а в регионах (Бейлаган, Кюрдамир) 18 февраля - 27 градусов тепла. Минимальная температура в Баку и на Абшероне была отмечена 5 февраля и составила 1 градус мороза (Баку), в высокогорных районах в тот же день - до 14 градусов мороза (Шахдаг).

"В отдельные дни февраля погодные условия были временами осадочными, местами выпадал мокрый снег и снег. В некоторых районах осадки носили ливневый, интенсивный и сильный характер. В целом по регионам осадочная погода наблюдалась в течение 24 дней. Наибольшее количество осадков - 125 процентов месячной нормы - выпало в Лянкяран-Астаринской зоне (Астара - 119 мм), а также 303 процента месячной нормы - в Карабахской зоне (Тертер - 62 мм). В результате снегопадов максимальная высота снежного покрова в Шахбузе достигла 54 см", - отметил Н.Махмудов.

Он также сообщил, что в отдельные дни февраля в связи с ветреной погодой было объявлено 12 предупреждений жёлтого и оранжевого уровня. В Баку и на Абшеронском полуострове ветреная погода наблюдалась 17 дней, в регионах - 23 дня.

