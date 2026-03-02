Компания Huawei представила ИИ-суперкомпьютер

Huawei представила на выставке MWC 2026 свой новый ИИ-суперкомпьютер Atlas 950, который стал одним из самых мощных продуктов компании. Об этом сообщает издание Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Atlas 950 позиционируется как альтернатива технологии Nvidia Vera Rubin (платформа для обучения ИИ, представленная Nvidia в начале 2026 года, - "Газета.Ru"). Презентуя Atlas 950, в Huawei сделали акцент на открытости платформы, что делает ее использование более доступным и универсальным.

Суперкомпьютер построен на архитектуре UnifiedBus, которая отвечает на растущие требования к вычислительной мощности, обеспечивая более низкую задержку и эффективное использование ресурсов. UnifiedBus представляет собой инновационную систему "кластер + SuperPoD", разработанную для решения проблем, связанных с увеличением масштабов вычислений и прогрессом в области ИИ.

Atlas 950 использует около 8192 нейропроцессоров (NPU) через UnifiedBus, что обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку. Он функционирует как единый логический компьютер для обучения, демонстрируя среднюю производительность 8 EFLOPS FP8 и 16 EFLOPS FP16 с общей пропускной способностью соединений в 16,3 Пб/сек (петабайт в секунду) и поддержкой памяти объемом до 1152 ТБ.