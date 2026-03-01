Аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана

Аятолла Алиреза Арафи включён в состав временного руководящего совета Ирана, который осуществляет управление страной до избрания нового верховного лидера.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель Совета по определению политической целесообразности Исламской Республики Мохсен Дехнави.

По его словам, решение принято в соответствии со статьёй 111 Конституции, предусматривающей участие в переходном руководящем органе одного из юристов - членов Совета стражей Конституции.

"Совет по определению политической целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом данного совета, чтобы обеспечить непрерывность управления страной и создать условия для скорейшего избрания верховного лидера Советом экспертов", - написал он в X.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.