Иран требует срочной сессии МАГАТЭ из-за угроз США и Израиля

Правительство Ирана направило в ООН письмо с просьбой о срочном созыве специальной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

Как передает Day.Az, в письме говорится, что сегодняшние военные удары по Ирану представляют "грубое нарушение принципов Устава ООН, Статута МАГАТЭ, резолюций Генеральной конференции Агентства, а также общепризнанных норм международного права о неприкосновенности ядерных объектов, находящихся под гарантиями".

Кроме того, отмечается, что в последние дни вице-президент и государственный секретарь США, а также высокопоставленные представители Израиля публично выступили с прямыми угрозами в адрес иранской ядерной программы.

"В соответствии со своим уставным мандатом Агентство несет неотложную ответственность за реагирование на данные угрозы объектам, находящимся под гарантиями, а также за сохранение целостности, авторитета и эффективности системы гарантий МАГАТЭ.

Учитывая чрезвычайную серьезность сложившейся ситуации, Правительство Ирана настоятельно призывает Генерального директора незамедлительно созвать специальную сессию Совета управляющих, чтобы государства-члены могли срочно рассмотреть продолжающиеся военные атаки и беспрецедентные угрозы в отношении мирных и находящихся под гарантиями объектов Ирана", - говорится в письме.