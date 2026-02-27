Nvidia призвала удалить последнее обновление

Nvidia приостановила распространение драйвера GeForce Game Ready и Studio версии 595.59 WHQL спустя несколько часов после его выхода. Компания признала наличие ошибки и рекомендовала пользователям, уже установившим обновление, вернуться к предыдущей версии 591.86 WHQL, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В официальном сообщении Nvidia указала, что в составе драйвера выявлен баг, нарушающий работу автоматического алгоритма управления вентиляторами видеокарт, а также систем мониторинга. На период расследования загрузка пакета временно прекращена.

Согласно сообщениям пользователей, сбои в первую очередь затронули видеокарты серии GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Владельцы устройств указывают, что после обновления часть вентиляторов переставала корректно реагировать, пользовательские кривые скорости игнорировались, а в утилитах мониторинга отображался лишь один датчик.

Некоторые пользователи связали проблему с профилями MSI Afterburner, однако аналогичные симптомы наблюдались и при отсутствии стороннего ПО.

Помимо проблем с системой охлаждения, часть владельцев видеокарт сообщила о снижении пиковых тактовых частот и возможном ограничении напряжения GPU примерно до 0,95 В, что приводит к падению производительности.

На профильных форумах также появились сообщения о черных экранах, ошибках VIDEO_TDR_FAILURE, сбоях nvlddmkm, зависаниях и внезапных перезагрузках системы. В отдельных случаях фиксировались события Kernel-Power 41 даже в режиме простоя.

Дополнительно пользователи сообщали о потере HDR-сигнала на телевизорах Samsung, проблемах с выходом из сна на мониторах ViewFinity S9 5K, а также принудительном снижении разрешения до 640х480 до перезагрузки ПК. Отмечались и просадки производительности в проектах на Unreal Engine 5 и в Starfield.

Nvidia пока не назвала сроки выпуска исправленной версии драйвера.