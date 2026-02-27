WUF13 станет стратегической платформой для представления опыта Азербайджана

WUF13 - очередная стратегическая платформа, на которой Азербайджан сможет представить свой опыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель национального координатора WUF13, заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Гюльшан Рзаева на пресс-конференции, посвященной подготовке к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, города в положительном смысле вносят вклад в борьбу с изменением климата.

"На глобальном уровне будут представлены вызовы в сфере градостроительства, опыт стран и практические решения. В период усиления урбанизации в центре внимания находится обеспечение населения жильем.

Согласно прогнозам ООН, в мире 3 миллиарда человек испытывают трудности с обеспечением жильем. WUF13 является для Азербайджана очередной стратегической платформой. Благодаря этой платформе у нас появится возможность представить опыт нашей страны, который может служить моделью. Приглашения направлены государствам-членам ООН. В то же время важно и участие на местном уровне", - отметила она.

Гюльшан Рзаева также высказалась о стратегическом значении WUF13 для Азербайджана, об объявлении 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры", об ожиданиях от WUF13 и его международном влиянии, а также о вопросах национальной подготовки к мероприятию.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.