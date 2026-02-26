https://news.day.az/society/1818491.html

Мужчина упал с 13-го этажа в Хырдалане и выжил

В ночные часы в Хырдалане 22-летний молодой человек упал с многоэтажного здания. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в жилом комплексе "Kristal Abşeron" в Хырдалане. Около 02:00 Нихад Юнус оглу Велиев, 2004 года рождения, упал с балкона 13-го этажа 16-этажного дома, в котором проживал.