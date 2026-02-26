Колумбийский вулкан выбросил в небо гигантский столб огня

Гигантский столб огня в результате мощнейшего извержения вулкана в Колумбии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти экстренно эвакуируют местных жителей. Грязевой вулкан изверг огромный огненный шар в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба. Рядом с местом ЧП находится деревня Сьете-Вуэльтас, тюрьма и очистные сооружения. Очевидцы в соцсетях утверждают, что за несколько километров от места извержения они обнаружили внушительные разломы в земле и потрескавшийся асфальт. В данный момент точной информации о погибших и пострадавших нет, но местные власти экстренно эвакуируют население.