Джейхун Байрамов о серьезных шагах Азербайджана на пути к миру

Сегодня Азербайджан развивается и делает серьезные шаги в направлении мира, и большие результаты очевидны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ и армия предприняли решительные шаги и освободили свои земли от оккупации. Весь мир увидел, что и в мирном процессе полное лидерство и все инициативы вновь исходили от Азербайджана. В этом направлении предпринимаются серьезные шаги, а большие результаты видны всем. В то же время мы не можем забыть нашу историю. Поэтому сегодняшняя годовщина имеет огромное значение. Как всегда, азербайджанский народ чтит память наших шехидов", - подчеркнул министр.