Рак будут лечить и в частных клиниках

Лечение онкологических заболеваний будет проводиться и в частных клиниках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в интервью журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Министр отметил, что данное решение является частью проводимых реформ.

"Хочу уже сейчас сообщить, что для оказания онкологических услуг в частных клиниках разработаны специальные правила и требования для получения соответствующего разрешения. Требования очень строгие, и лицензия будет выдаваться только тем медицинским учреждениям, которые полностью соответствуют самым высоким стандартам", - добавил он.

Отметим, что 23 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законы "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи".

Согласно изменениям, наряду со специализированными частными медицинскими учреждениями, услуги смогут оказывать только те частные клиники, которые получили лицензию на оказание онкологической помощи в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях".

Это позволит гражданам по собственному выбору получать медицинские услуги в любом медицинском учреждении, а также обеспечит право граждан Азербайджана, иностранцев и лиц без гражданства самостоятельно выбирать лечащего врача и проходить лечение в выбранном медицинском учреждении.