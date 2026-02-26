Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня отмечается 34-я годовщина одной из самых страшных трагедий современной истории - Ходжалинского геноцида.

Руководство Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики посетило памятник "Крик матери", воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии.



Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство здравоохранения.

Сотрудники министерства возложили к памятнику цветы и почтили память жертв геноцида.

"Азербайджанский народ никогда не забывает и не забудет Ходжалинский геноцид. Доведение правды об этой страшной трагедии до мировой общественности является одним из приоритетных направлений деятельности Президента Ильхам Алиева. Существенный вклад в международное признание Ходжалинского геноцида вносит также Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева неоднократно посещали Ходжалы, знакомились с ходом восстановительных работ и проводили встречи с представителями общественности района. По инициативе главы государства в городе Ходжалы был заложен фундамент Мемориала Ходжалинского геноцида.

Ходжалинский геноцид - это акт массового уничтожения мирного населения города Ходжалы, совершённый в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооружёнными формированиями. В результате были жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребёнка и 70 пожилых людей, 1275 человек были взяты в плен, сотни числятся пропавшими без вести. Восемь семей были полностью уничтожены.

Эта кровавая трагедия расценивается как преступление против человечности, противоречащее нормам международного права", - говорится в информаци.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.