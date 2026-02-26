Во Франции установлен абсолютный температурный рекорд

В регионе Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции вчера был установлен абсолютный температурный рекорд в истории наблюдений (для зимы).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самым жарким на сегодня местом в Европе стал городок Сен-Гладье, где была зафиксирована температура +29,6°C, что на 16°C выше среднегодовой нормы, значение, которое скорее соответствует средним температурам в августе.

На видео обстановка в городе Сен-Жан-де-Люз, гле вчера в середине дня температура поднялась до +28°C.