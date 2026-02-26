https://news.day.az/unusual/1818486.html Во Франции установлен абсолютный температурный рекорд - ВИДЕО В регионе Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции вчера был установлен абсолютный температурный рекорд в истории наблюдений (для зимы). Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во Франции установлен абсолютный температурный рекорд - ВИДЕО
В регионе Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции вчера был установлен абсолютный температурный рекорд в истории наблюдений (для зимы).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самым жарким на сегодня местом в Европе стал городок Сен-Гладье, где была зафиксирована температура +29,6°C, что на 16°C выше среднегодовой нормы, значение, которое скорее соответствует средним температурам в августе.
На видео обстановка в городе Сен-Жан-де-Люз, гле вчера в середине дня температура поднялась до +28°C.
