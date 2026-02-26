Sony бесплатно подарит геймерам с PS Plus четыре игры

Sony опубликовала список проектов, которые станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus в марте. В обновленную подборку вошли четыре игры для консолей PS4 и PS5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флагманом раздачи стал экшен Monster Hunter Rise, спин-офф популярной франшизы, ориентированный на исследование и охоту на монстров. Проект отличается вертикально построенными локациями и расширенными возможностями перемещения. Игра будет доступна в изданиях для PS4 и PS5.

Также в список включено масштабное дополнение The Elder Scrolls Online: Gold Road к MMO во вселенной TES. DLC развивает сюжетную линию региона Западный Вельд и объединяет ранее выпущенные главы. Забрать дополнение смогут пользователи PS4 и PS5.

Вместе с тем пользователи PlayStation 5 с подпиской получат приключенческий симулятор Slime Rancher 2, сочетающий элементы фермерского менеджмента и исследования открытого мира, тогда как для владельцев PS4 и PS5 предусмотрена спортивная гольф-аркада PGA Tour 2K25.

Новая подборка станет доступна пользователям всех тарифов PlayStation Plus с 3 марта. Забрав игры в свою библиотеку, геймеры смогут играть и загружать их при наличии активной подписки в любое время.