В Мексике почтили память жертв Ходжалы

Перед памятником "Геноцид Ходжалы", расположенным на площади Тласкоаке-Ходжалы в Мехико, к 34-й годовщине трагедии был возложен венок, а память жертв Ходжалы почтена минутой молчания.

Как сообщает Day.Az, в церемонии приняли участие председатель Межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан депутат Дульсе Мария Вийегас, посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев, заместитель директора по координации политических стратегий правительства города Мехико Мария Эухения де ла О Флорес, сотрудник местной церкви по административным вопросам Карлос Мендоза, сотрудники посольства и представители азербайджанской общины в Мексике.

Напомним, что площадь Тласкоаке-Ходжалы и памятник "Геноцид Ходжалы" были официально открыты в 2012 году после проведения ремонтно-реставрационных и благоустроительных работ при поддержке правительства Азербайджана.

Кроме того, в 2011 году Сенат и Палата депутатов Мексики обсудили вопросы Ходжалинского геноцида и военной агрессии Армении против Азербайджана. Были приняты резолюции, поддерживающие справедливую позицию Азербайджана, а преступления, произошедшие в Ходжалы, были решительно осуждены с использованием термина "геноцид".

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.