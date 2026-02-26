В январе 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана провел проверки в 48 фармацевтических учреждениях.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре.

Из проведенных проверок 10 проходили в аптеках города Баку, а 38 - в аптеках других городов и районов страны.

Из них 32 проверки были плановыми, 16 - внеплановыми.

По результатам проверок в 7 аптеках выявлены различные нарушения. По обнаруженным нарушениям составлены соответствующие административные протоколы в соответствии со статьями 452.1, 452.2 и 452.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.