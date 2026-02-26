https://news.day.az/society/1818509.html Проверки в аптеках Азербайджана, выявлены нарушения В январе 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана провел проверки в 48 фармацевтических учреждениях. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре. Из проведенных проверок 10 проходили в аптеках города Баку, а 38 - в аптеках других городов и районов страны.
Проверки в аптеках Азербайджана, выявлены нарушения
В январе 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана провел проверки в 48 фармацевтических учреждениях.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре.
Из проведенных проверок 10 проходили в аптеках города Баку, а 38 - в аптеках других городов и районов страны.
Из них 32 проверки были плановыми, 16 - внеплановыми.
По результатам проверок в 7 аптеках выявлены различные нарушения. По обнаруженным нарушениям составлены соответствующие административные протоколы в соответствии со статьями 452.1, 452.2 и 452.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре