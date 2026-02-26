США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что позволит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при соблюдении ряда условий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", - говорится в заявлении.

