Узбекнефтегаз и SOCAR обсудили обновление Бухарского НПЗ

"Узбекнефтегаз" и представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обсудили расширение сотрудничества, направленного на повышение эффективности Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".

Вопросы взаимодействия были рассмотрены в ходе встречи председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангинова с руководством дочерних структур SOCAR - SOCAR Trading и SOCAR Downstream Management.

Стороны обсудили предложения по внедрению современных операционных решений, цифровизации производственных процессов, а также повышению энергоэффективности предприятия. Отдельное внимание было уделено возможному проведению технического аудита и разработке практических рекомендаций по модернизации завода.

Было отмечено, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Азербайджаном, поддерживаемое на уровне глав государств, последовательно укрепляется, что создает дополнительные возможности для расширения сотрудничества в нефтегазовом секторе.

По итогам встречи стороны договорились продолжить практическое взаимодействие. Также достигнута договоренность об организации визита рабочей группы азербайджанской стороны на Бухарский НПЗ для проведения технического анализа и подготовки конкретных предложений по дальнейшим шагам.

Напомним, что в августе 2024 года "Узбекнефтегаз" и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в гидрокарбонатной сфере, что дало старт геологическим исследованиям на плато Устюрт, включая сейсмическую разведку и подготовку к добыче углеводородов.

Кроме того, 24 июля 2025 года стороны заключили соглашение о разделе продукции (PSA), которое предусматривает полное обеспечение Узбекистана внутренними потребностями в нефти на ближайшие 25 лет. Добываемый газ также будет направляться на внутренний рынок, поддерживая промышленность страны доступными и качественными нефтепродуктами.