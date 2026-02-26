https://news.day.az/world/1818488.html В Женеве начались переговоры Ирана и США Третий раунд переговоров между представителями Ирана и США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы начался в Женеве. Об этом сообщило агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его данным, роль посредника выполняет глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.
