Хиллари и Билл Клинтоны дадут показания по делу Эпштейна

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон 26 февраля даст показания комитету по надзору палаты представителей США по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На следующий день, 27 февраля, перед американскими конгрессменами предстанет супруг экс-госсекретаря, бывший президент США Билл Клинтон.

Интерес к семье Клинтонов и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов по его делу. Среди ранее необнародованных материалов - многочисленные фото Билла Клинтона, в том числе в джакузи и в компании девушек (чьи лица скрыты).