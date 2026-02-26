Память о жертвах Ходжалинского геноцида в картинах азербайджанских художников

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась лекция "Ходжалинский геноцид в изобразительном искусстве", посвященная 34-й годовщине трагедии в Ходжалы, сообщает Day.Az.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего память мучеников, погибших за свободу и территориальную целостность страны, почтили минутой молчания. Тишина в зале подчеркнула атмосферу глубокого единения.

В своей лекции, заведующий отделом выставок и оформления музея, искусствовед Эсад Гулиев, рассказал об отражении Ходжалинского геноцида в азербайджанском изобразительном искусстве и различных художественных подходах к этой теме. Также он подчеркнул, что в коллекции музея хранятся многочисленные образцы произведений живописи и графики о кровавом геноциде, которые сегодня имеют особое значение, как художественная летопись страшных событий.

Выступивший на мероприятии председатель Ясамальского районного отделения Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны, полковник запаса, Бахрам Шейдаев отметил важность освещения правды о Ходжалы. Он сказал, что сохранение памяти о чудовищном преступлении, безжалостном уничтожении беззащитных и безоружных людей, является моральным долгом каждого гражданина.

На мероприятии особо подчеркнули, что отражение Ходжалинского геноцида в изобразительном искусстве играет важную роль в формировании исторической памяти, способствуя более глубокому пониманию и переосмыслению трагедии, унесшей жизни наших соотечественников и оставившей их без родного очага.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.