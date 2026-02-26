Задержаны лица, занимавшиеся браконьерством в реках Араз и Кура.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведённого рейда на участке реки Араз, проходящем по территории Имишлинского района, был задержан М. Зейналов, занимавшийся незаконным выловом рыбы запрещёнными способами и средствами. У него были обнаружены орудия лова и незаконно выловленная рыба различных видов.

В рамках аналогичных мероприятий сотрудники водной полиции также задержали Ш.Ширинова и Р.Ахмедова, занимавшихся аналогичной деятельностью на участке реки Кура, проходящем по территории Нефтчалинского района. У них изъяты синтетические сети, рыболовные снасти и незаконно выловленная рыба.

По данным фактам проводится расследование.