Число пластических хирургов в Азербайджане будет ежегодно расти

В настоящее время в Азербайджанской Республике разрешение на проведение пластических и эстетических операций имеют 45 врачей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в интервью журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Министр отметил, что список этих специалистов опубликован в открытом доступе.

"Их число будет ежегодно увеличиваться, поскольку есть врачи, завершающие резидентуру, а также специалисты, получившие образование за рубежом и возвращающиеся в страну.

В Азербайджане созданы два центра именно по направлению пластической, эстетической и реконструктивной хирургии. Один - это специализированное отделение, созданное в Научном хирургическом центре имени академика М.А. Топчубашова. Данное отделение полностью обеспечено кадрами и самым современным оборудованием.

Второй - Клиника пластической и реконструктивной хирургии, являющаяся клинической базой Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева. Там проведен капитальный ремонт, и в ближайшие дни состоится ее открытие", - добавил он.