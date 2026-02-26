Азербайджан и Грузия обсудили укрепление экономического сотрудничества

Министерства экономики Азербайджана и Грузии обсудили укрепление экономического сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, прошедшей в рамках бизнес-форума Грузия-Азербайджан-Турция, мы отметили диверсифицированное экономическое партнёрство между Азербайджаном и Грузией, а также успешное сотрудничество, реализуемое через региональные проекты", - говорится в информации.

Отмечается, что кроме того были рассмотрены перспективы совместной деятельности по дальнейшему укреплению деловых связей, а также приоритетные вопросы повестки сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, транзита и других секторов.

Отметим, что в январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 77,9 миллиона долларов США. Это на 4,8 миллиона долларов США или 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе этого года экспорт из Азербайджана в Грузию составил 69,3 миллиона долларов США, что на 4,7 миллиона долларов США или 7,3% больше в годовом выражении.

За отчетный месяц объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в Грузию составил 31,617 миллиона долларов США, что на 5,1 миллиона долларов США или 19,4% больше по сравнению с январем 2025 года.

Доля поставок ненефтяной продукции в Грузию в общем объеме ненефтяного экспорта Азербайджана составила 11,78 процента. По этому показателю Грузия заняла третье место среди стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции.

За отчетный период экспорт из Грузии в Азербайджан составил 8,6 миллиона долларов США, что на 51 тысячу долларов США или 0,6% больше в годовом сравнении.