Ford не знает, как чинить отозванные кроссоверы

Ford не может найти решение после третьего отзыва гибридов. Ещё не наступил март, а компания уже отозвала больше автомобилей, чем Hyundai и General Motors суммарно. Ford расширяет отзывную кампанию, которая теперь охватывает 24 690 кроссоверов, включая гибридные версии Escape 2023−2025 годов и Lincoln Corsair 2023−2026 годов. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), у кроссоверов может быть производственный дефект в одном или нескольких высоковольтных аккумуляторных элементах. Это может привести к внутреннему короткому замыканию и выходу батареи из строя. В этом случае автомобиль может потерять привод или загореться", - говорится в публикации.

Несмотря на серьёзность ситуации, сама проблема Ford хорошо известна - компания уже дважды отзывала машины по той же причине. Нынешняя кампания расширяет предыдущие и доводит общее число отозванных автомобилей до 61 526.

Причиной называют нестабильность производственного процесса у поставщика элементов - она может приводить к микродефектам и локальным напряжениям в сепараторном слое катода. В отчёте об отзыве уточняется, что такие дефекты способны повредить сепаратор. Аккумуляторы выпущены Samsung SDI, хотя считается, что дефект обнаружен лишь в 1% от общего количества отозванных аккумуляторов.

Несмотря на то что дефект встречается редко, у Ford пока нет готового решения. Компания рекомендует владельцам ездить только в автоматическом режиме EV и не заряжать батарею выше 80%. В начале марта начнут рассылать предварительные уведомления, позже сообщат о сроках устранения неисправности. Пока неизвестно, когда появится окончательное решение. Кроме того, действует запрет на продажу новых машин, имеющихся в наличии - их нельзя ни доставлять, ни выставлять в салонах.