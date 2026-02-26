Азербайджан не будет участвовать в Саммите Европейского политсообщества в Армении

Участие Азербайджана в Саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении, на каком-либо уровне не предусмотрено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в комментарии журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"В плотном графике и календаре Президента Ильхама Алиева на май такая поездка не предусмотрена", - отметил министр.

Новость обновляется