https://news.day.az/politics/1818461.html Азербайджан не будет участвовать в Саммите Европейского политсообщества в Армении - Джейхун Байрамов Участие Азербайджана в Саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении, на каком-либо уровне не предусмотрено.
Азербайджан не будет участвовать в Саммите Европейского политсообщества в Армении - Джейхун Байрамов
Участие Азербайджана в Саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении, на каком-либо уровне не предусмотрено.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в комментарии журналистам во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
"В плотном графике и календаре Президента Ильхама Алиева на май такая поездка не предусмотрена", - отметил министр.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре