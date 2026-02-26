https://news.day.az/society/1818473.html В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть погибший В Шамкире столкнулись два автомобиля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 февраля около 16:00.
Житель 1953 года рождения Фахреддин Мамедов, управляя автомобилем ВАЗ-2106, на территории села Гасымалылар Шамкирского района при выполнении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200 под управлением Камиля Мустафаева, 1976 года рождения.
В результате аварии Ф. Мамедов скончался в Шамкирской районной центральной больнице. Пассажирка ВАЗ-2106 Натэлла Салимова, 1963 года рождения, получила травмы.
По факту происшествия в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
