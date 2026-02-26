Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется