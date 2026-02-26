https://news.day.az/officialchronicle/1818480.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
