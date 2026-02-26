https://news.day.az/society/1818495.html Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида - одной из самых страшных трагедий XX века - азербайджанский народ посещает памятник "Крик матери" в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида - одной из самых страшных трагедий XX века - азербайджанский народ посещает памятник "Крик матери" в Баку.
Памятник также посещают представители государства и правительства, интеллигенции, общественности, а также рядовые граждане, возлагая к мемориалу цветы.
