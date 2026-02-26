В Азербайджане ожидаются дожди и снегопады

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 февраля ожидается переменная облачность, временами будет облачно.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным службы, утром в отдельных районах возможна слабая морось, к вечеру ожидаются осадки, которые к ночи могут усилиться. Северо-восточный ветер днем местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, возможен снег. В отдельных районах осадки могут усилиться. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Восточный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az