Ходжалинская трагедия - черное пятно на совести человечества

Ходжалинская трагедия оставила черное пятно на совести человечества. От имени посольства Турции мы вновь выражаем глубокие соболезнования нашим азербайджанским братьям и сестрам.

Как передает Day.Az, об этом в интервью журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время посещения памятника "Крик матери" в Баку в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

По его словам, в годовщину жестокого преступления они прибыли сюда всем составом посольства, чтобы вновь почтить память тех трагических дней:

"Мы молимся Аллаху за всех наших шехидов, погибших в те страшные дни, когда было жестоко убито 613 невинных людей. Пусть Аллах больше никогда не допустит таких болезненных дней ни для нашей нации, ни для кого-либо другого. Желаем милости Аллаха всем нашим шехидам, а оставшимся в живых - терпения и стойкости".

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.