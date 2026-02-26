В Баку обнаружено и изъято 51 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики (МВД) продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе очередной операции был задержан Фуад Гасанов, ранее судимый за организацию сбыта сильнодействующих психотропных веществ.

В его автомобиле, а также в специально оборудованном тайнике на территории столицы было обнаружено и изъято 51 кг 555 гр марихуаны, обогащённой психотропными веществами, и 2999 таблеток метадона.

В ходе допроса было установлено, что по поручению одного гражданина Ирана задержанный планировал доставить наркотики по указанным адресам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.