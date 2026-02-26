ГЭЦ объявил дату экзамена TOEFL iBT
28 февраля в электронном экзаменационном корпусе Государственного экзаменационного центра состоится экзамен TOEFL iBT.
Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Отмечается, что участники должны прибыть к зданию экзамена не позднее чем за один час до начала, имея при себе удостоверение личности с фотографией или общегражданский паспорт.
Экзамен начнется в 09:00.
Дети в возрасте 15 лет и младше, зарегистрированные для участия в TOEFL iBT, должны прибыть к месту проведения экзамена в сопровождении родителей.
Более подробную информацию об экзамене TOEFL iBT можно получить на официальной странице Государственного экзаменационного центра.
