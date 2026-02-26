Десятки человек погибли при наводнениях в Бразилии

Как минимум 30 человек погибли и несколько сотен пропали без вести в Бразилии из-за наводнений на этой неделе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ.

Ливни в Бразилии продолжаются и все больше рек выходят из берегов. Не лучше ситуация и во многих других странах южноамериканского континента.