Десятки человек погибли при наводнениях в Бразилии - ВИДЕО
Как минимум 30 человек погибли и несколько сотен пропали без вести в Бразилии из-за наводнений на этой неделе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ.
Ливни в Бразилии продолжаются и все больше рек выходят из берегов. Не лучше ситуация и во многих других странах южноамериканского континента.
