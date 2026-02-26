В Германии обсужден процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Представитель Президента Азербайджана Халаф Халафов 25 февраля посетил Федеративную Республику Германия, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита Халафов провел встречи в немецком парламенте - Бундестаг - и Министерстве иностранных дел Германии.

В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние азербайджано-германских двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями о перспективах расширения взаимного сотрудничества.

Стороны провели широкий обмен мнениями об усилиях и инициативах Азербайджана по установлению прочного мира, укреплению стабильности и безопасности в регионе, а также о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

Кроме того, были рассмотрены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.