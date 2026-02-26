Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом

"Выражаем глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям жертв Ходжалинской трагедии".

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в X.

"Чтим память невинных людей, погибших в этой трагедии, выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим. Пусть память о жертвах будет вечной, а мир и взаимопонимание восторжествуют", - отмечается в сообщении.