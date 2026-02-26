https://news.day.az/politics/1818449.html Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом "Выражаем глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям жертв Ходжалинской трагедии". Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в X. "Чтим память невинных людей, погибших в этой трагедии, выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим.
Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом
"Выражаем глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям жертв Ходжалинской трагедии".
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в X.
"Чтим память невинных людей, погибших в этой трагедии, выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим. Пусть память о жертвах будет вечной, а мир и взаимопонимание восторжествуют", - отмечается в сообщении.
