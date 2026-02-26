Рубио рассказал о видении Трампом договора по ядерному оружию

Любой договор по ядерному оружию должен включать США, Китай и Россию, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Президент [США Дональд Трамп] твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в XXI веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны - Соединенные Штаты, Россия и Китай, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому", - сказал госсекретарь.

По словам Рубио, подобное соглашение было бы "хорошо для всего мира". При этом он отметил, что США не могут "принуждать" к такому договору.

"Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они [Китай] захотят заключить сделку по оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно", - резюмировал госсекретарь.