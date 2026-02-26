К сведению желающих поехать в Барселону

В Барселоне туристический налог для приезжих может достигать 15 евро в сутки. Город входит в число европейских направлений с самыми высокими сборами для туристов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, цель меры - сократить туристический поток и смягчить жилищный кризис.

Согласно решению парламента Каталония, с апреля максимальная ставка налога за проживание в отеле для туристов составит 15 евро в сутки. В настоящее время она равна 7,5 евро.

В последние годы в регионе усилилось недовольство массовым туризмом. Местные жители утверждают, что наплыв туристов стал одной из причин жилищного кризиса в городе.

Кроме того, ранее власти Барселоны приняли решение запретить краткосрочную аренду жилья с 2028 года.