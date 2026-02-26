https://news.day.az/sport/1818489.html Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа" Член сборной Азербайджана Малик Гасанов (63,5 кг) поборется за выход в четвертьфинал международного турнира "Странджа" в Софии (Болгария). В рамках 1/8 финала его соперником станет Лаша Гогнидзе (Грузия). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, поединок начнется сегодня в 16:00 по бакинскому времени.
