США столкнулись с проблемой времен Великой депрессии

В 2025 году Соединенные Штаты впервые со времен Великой депрессии столкнулись с отрицательной миграцией, когда страну покинуло больше людей, чем въехало. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В прошлом году в США произошло то, чего не наблюдалось со времен Великой депрессии: из страны уехало больше людей, чем приехало", - пишет издание.

По оценкам аналитиков Brookings Institution, в 2025 году чистый миграционный отток составил около 150 тысяч человек. При этом общий приток иммигрантов сократился до 2,6-2,7 миллиона против почти 6 миллионов в 2023 году.