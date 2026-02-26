Президент ВЭФ заявил об отставке

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Борге Бренде покидает свой пост.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, президент объявил об уходе в отставку спустя несколько недель после того, как руководство форума инициировало независимое расследование в связи с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что после публикации документов американскими властями Бренде направил совету попечителей ВЭФ письмо. В нем он назвал встречи с американским бизнесменом ошибкой.

Бренде подчеркнул, что после того как в июле 2019 года стали известны обвинения против Эпштейна, он проинформировал своих начальников в ВЭФ о состоявшихся контактах.

По информации газеты, в опубликованных PDF-файлах содержатся многочисленные электронные письма и чаты между Эпштейном и Бренде за 2018 и 2019 годы, которые свидетельствуют об их дружеских отношениях.