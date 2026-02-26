https://news.day.az/officialchronicle/1818543.html Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.
Президент Турции поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о будущих контактах.
