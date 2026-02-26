Стали известны подробности крушения истребителя F-16

В ночь на среду потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Турции, который вылетел по тревоге после обнаружения неизвестного радиолокационного сигнала в районе границы с Болгарией.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны страны, уточнив, что расследование причин катастрофы продолжается.

"25 февраля, после обнаружения неопознанного радиолокационного сигнала на границе с Болгарией, два наших истребителя F-16 вылетели с 9-й главной базы оперативного командования ВВС в Балыкесире в рамках операции по реагированию на тревогу. В 00:56 по местному времени (01:56 по Баку) связь с одним из истребителей была потеряна", - сообщает телеканал TRT Haber, ссылаясь на заявление Минобороны.

По информации ведомства, пилот катапультировался, но погиб.

"Причина происшествия будет установлена в ходе тщательного расследования, проводимого группой экспертов по авиационным происшествиям", - добавили в Минобороны.