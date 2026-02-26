26 февраля состоялось заседание Экономического совета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет Министров, в повестке дня заседания, которое проходило под руководством председателя Совета, премьер-министра Али Асадова, подробно обсуждались актуальные вопросы, поднятые предпринимателями в областях "Суд и право" и "Процедуры государственных закупок", подготовленные "Рабочей группой по реформам, направленным на устранение препятствий и трудностей для предпринимательства и улучшение деловой среды".

По вопросам повестки были заслушаны доклады помощника Президента Азербайджанской Республики, руководителя Рабочей группы Натига Амирова и председателя Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедова.

По представленным на заседании вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные, председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов, министр юстиции Фарид Ахмедов и председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики Эльнур Багиров.

В заключение с учетом мнений и предложений участников заседания были приняты решения о подготовке поправок к проектам соответствующих нормативно-правовых актов для решения обсуждавшихся вопросов и их представлении в Кабинет Министров Азербайджанской Республики и даны поручения профильным структурам.