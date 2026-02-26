https://news.day.az/society/1818596.html В центре Лимы установлены билборды о Ходжалинском геноциде - ФОТО В рамках международной информационно-просветительской кампании "Справедливость для Ходжалы", в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида, начиная с 25 февраля текущего года на крупноформатных билбордах на центральных улицах столицы Перу - города Лима, были размещены призывы "Справедливость для Ходжалы".
Как сообщает Day.Az, на билбордах представлены лозунги "Требуем справедливости для Ходжалы!", "Помним преступление против Азербайджана", а также указан официальный интернет-сайт кампании "Справедливость для Ходжалы".
Жители Лимы, перейдя на официальный сайт кампании, указанный на билбордах, могут получить подробную информацию о геноциде.
