В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Государственная гидрометеорологическая служба выпустила желтое и оранжевое предупреждения о сильном ветре, который ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны 27-28 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Агдаме, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гяндже, Геранбое, Тертере, Барде, Мингячевире, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале, Зангилане, Гаджигабуле, Джалилабаде и Гобустане будет дуть восточный ветер, скорость которого достигнет 20,8-28,4 метров в секунду, что соответствует оранжевому предупреждению.

В других регионах страны, согласно желтому предупреждению, будет дуть восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 метров в секунду.

