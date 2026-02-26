Минутой молчания почтена память жертв Ходжалинского геноцида

26 февраля в 17:00 на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в это время на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств. В городах и районах, селах и поселках страны, а также в дипломатических представительствах республики за рубежом был приспущен государственный флаг Азербайджана.

Тысячи жителей столицы Азербайджана, посетив 26 февраля возведенный в Хатаинском районе памятник жертвам трагедии, отдали дань уважения памяти шехидов, возложили к монументу венки и гвоздики. В городах и районах республики, в органах центральной и местной исполнительной власти, ведомствах и организациях, мечетях, церквях, синагогах, а также в зарубежных странах прошли памятные церемонии, акции, шествия, флешмобы, культурные мероприятия, посвященные жертвам Ходжалинского геноцида.

В городах и районах временного расселения ходжалинцев организованы встречи со свидетелями геноцида и членами семей жертв трагедии. Память жертв Ходжалинского геноцида почтена в Шушинской и Агдамской мечетях, в городах Ходжалы, Ханкенди и на других освобожденных территориях, где развевается величественный флаг Азербайджана.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка СССР, атаковав город Ходжалы, учинили зверскую расправу над мирным населением. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе 63 ребенка и 106 женщин, 1275 человек были взяты в плен и заложники, подверглись невыносимым пыткам. О судьбе 150 человек, взятых в плен и заложники, до сих пор ничего неизвестно. Были насильственно изгнаны 5379 жителей Ходжалы, 8 семей полностью уничтожены, 25 детей лишились обоих родителей, 130 - одного из родителей.