В Бразилии продолжаются катастрофические наводнения

В Бразилии катастрофические наводнения продолжаются в штате Минас-Жерайс.

Как сообщает Day.Az, кадры бедствия широко распространились в социальных сетях.

В городе Уба размыло местное кладбище, и гробы были унесены потоками воды по улицам.