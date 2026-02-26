https://news.day.az/world/1818559.html В Бразилии продолжаются катастрофические наводнения - ВИДЕО В Бразилии катастрофические наводнения продолжаются в штате Минас-Жерайс. Как сообщает Day.Az, кадры бедствия широко распространились в социальных сетях. В городе Уба размыло местное кладбище, и гробы были унесены потоками воды по улицам.
В Бразилии продолжаются катастрофические наводнения - ВИДЕО
В Бразилии катастрофические наводнения продолжаются в штате Минас-Жерайс.
Как сообщает Day.Az, кадры бедствия широко распространились в социальных сетях.
В городе Уба размыло местное кладбище, и гробы были унесены потоками воды по улицам.
