В Женеве начались переговоры США и Украины В Женеве началась встреча делегаций США и Украины. Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News. "Ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров встречается с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в швейцарском городе Женева", - передает канал.
Встречи проходят накануне нового раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, который намечен на начало марта.
Ранее стали известны основные темы переговоров делегаций Украины и США.
