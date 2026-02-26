В Женеве начались переговоры США и Украины

В Женеве началась встреча делегаций США и Украины.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News.

"Ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров встречается с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в швейцарском городе Женева", - передает канал.

Встречи проходят накануне нового раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, который намечен на начало марта.

Ранее стали известны основные темы переговоров делегаций Украины и США.